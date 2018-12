Vrees voor ongelukken op Haarlemmermeercircuit: 'Niemand weet wie voorrang heeft'

Fietsers vinden de huidige verkeerssituatie op het Haarlemmermeercircuit levensgevaarlijk.

De provisorisch dichtgemaakte weg is zo rommelig dat het voor veel verwarring zorgt. 'Er vinden straks wat ongelukken plaats hier', voorspelt een fietser.

Onduidelijk

'Niemand weet wie er voorrang heeft', legt een ander uit. 'Iedereen probeert elkaar wel of niet voorrang te geven. Het is alleen maar onduidelijk.' Ook zouden automobilisten regelmatig per ongeluk op de busbaan rijden.

De situatie wordt veroorzaakt doordat de werkzaamheden aan de Amstelveenseweg door de gemeente zijn stilgelegd. Omdat aannemers niet langer beschikbaar waren, werd besloten de hele weg weer dicht te maken.

Opeens veranderd

'Eerst had je voorrang en dat ben je dus ook gewend als je hier dagelijks rijdt', vertelt een fietser. 'Dat is opeens veranderd. Eerst werd het niet aangegeven. Inmiddels staat er wel een bord, maar duidelijk vind ik het niet.'

Ook zijn er andere problemen op het fietspad. 'Er zitten overal hobbels, de spaken van mijn fiets zijn meerdere keren kapot gegaan. Het is niet te doen.'

Blijvend

De gemeente laat in een reactie weten dat in ieder geval de nieuwe voorrangssituatie op de Amstelveenweg blijvend is. Wel worden er in de eerste schoolweek van januari verkeersregelaars ingezet tijdens de ochtendspits.

Wanneer de resterende werkzaamheden zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Er wordt momenteel gezocht naar een datum om de resterende werkzaamheden uit te voeren.