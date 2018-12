Brandweer live te volgen tijdens 'drukste dienst van het jaar'

Verschillende brandweerkorpsen houden morgenavond hun publiek via Facebook op de hoogte van hun dienst.

Het onder meer om de brandweer Amstelveen en Oostzaan (die ook meldingen in Noord oppakt). Ook de brandweer in Aalsmeer, Weesp en Uithoorn houdt een zogeheten 'volgdienst'.

'Blijf op de hoogte van alles wat gaande is met oud en nieuw, de drukste nacht van het jaar voor de brandweer', schrijft de brandweer in Oostzaan op Facebook. 'Bij een uitruk zullen wij zoveel als mogelijk en toegestaan delen in dit evenement. Uiteraard alleen wanneer het werk dit toelaat. Het kan door drukte voorkomen dat de berichtgeving wat vertraagd is. Wij hopen dat we kunnen rekenen op uw begrip.'

Wie de brandweerkorpsen wil volgen moet op de Facebookpagina's op 'geïnteresseerd' of 'aanwezig' klikken.