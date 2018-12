Voorbijgangers zagen overval op atelier, eigenaresse hoopt dat zij zich melden

De eigenaresse van het gistermiddag overvallen sieradenatelier Luz in de Czaar Peterstraat hoopt dat twee belangrijke getuigen zich melden bij de politie.

Rond 16.00 uur stonden twee van haar collega's oog in oog met een man met een vuurwapen. 'Hij heeft de telefoons ingenomen en heeft ze in eerste instantie in de WC gezet', vertelt eigenaresse Marike Hauser. 'Uiteindelijk heeft hij mijn collega meegenomen en mijn collega onder dwang van een pistool de vitrines laten leeghalen.'

Tijdens het leeghalen van de vitrines liepen er twee mannen langs het atelier. Mogelijk zijn dit belangrijke getuigen. 'Mijn collega heeft nog een gebaar gemaakt omdat ze werd overvallen. De mannen hebben haar aangekeken, maar niet gereageerd. Wij zouden heel graag met hen in contact komen.'

Zorgen

Hauser heeft vanochtend met de collega's gesproken. 'Ze zeggen dat het goed gaat. Ik maak me natuurlijk wel zorgen en we hebben afgesproken dat we goed met elkaar blijven praten en dat we elke dag even opnieuw moeten kijken hoe het gaat. Ik heb wel even tijd nodig om te herstellen, maar we gaan wel weer open.'

Na de overval op het atelier vonden er ook nog overvallen plaats op de Big Bazar in de Molukkenstraat en op een IJssalon aan de Bos en Lommerweg. De politie gaat vooralsnog uit dat er geen verband is tussen de drie overvallen.