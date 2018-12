Bij een aanrijding tussen een scooter en een fietser op het fietspad van de Witte de Withstraat in West is rond 19.45 uur iemand gewond geraakt.

Volgens omstanders ging het om de fietser, die frontaal met de snorscooter in botsing was gekomen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet verder onderzoek naar de aanrijding.