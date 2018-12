Het voetbaljaar van Ajax in 3 woorden?: 'Erik ten Hag'

De euforie van de deelname aan de Champions League staat bij iedereen nog vers in het geheugen. Toch waren er ook mindere momenten voor Ajax in 2018. Zo werd een groep ziedende supporters agressief tegenover de spelers na het verliezen van de landskampioenschappen in april. AT5 blikt met Sjaak Swart en VI-hoofdredacteur Pieter Zwart terug op dit veelbewogen voetbaljaar.

'Ik denk dat alle supporters heel tevreden zijn, want ze zien toch weer echt voetbal', concludeert Mister Ajax. Het 3-0 verlies tegen PSV tijdens de landskampioenschappen was daarentegen een 'nachtmerriescenario', vult Zwart aan.

De kenners beamen dan ook dat het een jaar vol uitersten was. Toch kunnen ze daarin wel een rode draad ontdekken. 'Als ik die in drie woorden moet benoemen, zou het gewoon 'Erik ten Hag' zijn', aldus de VI-hoofdredacteur. 'Ten Hag begon in januari en heeft de ploeg dit jaar naar zijn hand gezet.'

'Die man doet rare dingen'

Wel kreeg de trainer na zijn aanstelling vooral behoorlijk wat kritiek te verwerken, onder meer van AT5's eigen Ajax-fans Kale en Kokkie. 'Vanaf het moment dat hij hier is binnengekomen met zijn Utrecht-koffertje in zijn hand, doet die man al rare dingen', was hun eerste oordeel.

Volgens de VI-hoofdredacteur moest Ten Hag er weliswaar een beetje inkomen, maar presteert de trainer inmiddels goed. 'Hij heeft daarvoor ook de spelers gekregen. Het is een brede, goede selectie en iedereen is nu fit.' De speler die dit jaar het beste presteerde, is volgens Mister Ajax Matthijs de Ligt. 'Hij is het licht in Ajax. 19 jaar en als je ziet wat hij doet, het is geweldig.'

'Geen kans bij Champions League'

Wel heeft Swart nog een advies voor Ten Hag. 'Iets makkelijker uitleg geven aan mensen. Hij komt ook uit Twente dacht ik, dat verstaat niet iedereen goed.' Maar over het algemeen, verwacht Mister Ajax dat de club succes zal hebben in 2019. Hij gokt zelfs dat de spelers twee van de drie te winnen prijzen in de wacht zullen slepen.

Zwart is daarentegen wat voorzichtiger en gaat uit van één prijs, of maximaal twee. 'In de Champions League hebben ze in principe geen kans, normaal gesproken ga je er wel uit tegen Real Madrid.'