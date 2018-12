Vrouw in woning overvallen in Hoofddorppleinbuurt

Een bewoonster van een woning in de Woestduinstraat in de Hoofddorppleinbuurt is vanavond overvallen door twee mannen.

De overval vond even voor 23.00 uur plaats. De twee overvallers dreigden met wapens en zijn er te voet vandoor gegaan. Of ze buit hebben gemaakt is niet duidelijk.

De politie heeft het signalement van de mannen via Burgernet verspreid. Het gaat om twee jongens van ongeveer twintig jaar oud met een lichtgetinte huidskleur. Ze droegen grijze trainingsbroeken en een van hen had een donkere Canada Goose-jas aan.

De politie vraagt mensen die de twee zien meteen 112 te bellen.