Koffiehuis Agatha Dekenstraat beschoten: politie zoekt man op scooter

Een koffiehuis in de Agatha Dekenstraat in West is vanochtend beschoten. Ook een naast- en bovengelegen woning zijn geraakt. De politie is in verband met de schietpartij op zoek naar een dader die er vandoor ging op een scooter.

Een getuige zegt tegen AT5 dat er rond 6.50 uur 'vier a vijf' schoten te horen waren. Een deel van de straat is afgezet. De technische recherche is inmiddels gearriveerd voor onderzoek.

Eerder werd via Burgernet gezocht naar twee mannen op een zwarte scooter, maar inmiddels gaat de politie uit van één dader. Hij is in het zwart gekleed en had een grote zwarte tas bij zich. Ook droeg hij een bivakmuts. De vermoedelijke dader is gevlucht in de richting van de Schimmelstraat.