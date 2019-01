Bewoonster (52) met vuurwapen bedreigd bij woningoverval Hoofddorppleinbuurt

Een 52-jarige bewoonster is gisteravond met een vuurwapen bedreigd bij een woningoverval in de Woestduinstraat in de Hoofddorppleinbuurt. Bij de overval maakten de twee daders een klein geldbedrag buit.

Rond 22.40 uur drong het tweetal de woning binnen. Een van hen bedreigde het slachtoffer met een vuurwapen en hield de vrouw in bedwang. De andere man doorzocht de woning.

Een van de mannen is licht getint en ongeveer 20 jaar. Hij had 'chineesachtige ogen' en donkere wenkbrauwen. Hij had zijn gezicht bedekt met een sjaal en droeg een donkerkleurige Canada Goose-jas zonder bontkraag. De andere dader is blank en tussen de 20 en 25 jaar. Ook hij droeg een donkerkleurige Canada Goose-jas zonder bontkraag.

De mannen zijn nadien in onbekende richting gevlucht. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.