Omwonende beschoten koffiehuis: 'Ik dacht dat het vuurwerk was'

Niet alle buurtbewoners van de Agatha Dekenstraat in West hadden vanochtend direct door dat er in hun straat geschoten werd. Sommigen dachten dat er, niet geheel ondenkbaar vandaag, vuurwerk werd afgestoken.

'Ik lag in mijn bed en ik denk; "Wie steekt er nou om zes uur vuurwerk af"', aldus een omwonende tegen AT5. 'Maar het bleken dus schoten te zijn.'

Rond 06.45 uur vuurde een man meerdere kogels af op koffiehuis Bubble Lounge. In de ruit van het koffiehuis zitten diverse kogelgaten. Ook een woning naast en een woning boven het koffiehuis werden geraakt.

Lees ook: Koffiehuis Agatha Dekenstraat beschoten: politie zoekt man op scooter

'Ik denk dat het meer was dan één schot, het leek op een automatisch geweer', aldus de omwonende. Een andere buurtbewoner zegt vier a vijf schoten te hebben gehoord, maar mogelijk waren dat er zelfs meer.

De dader is er na het afvuren van de kogels vandoor gegaan op een zwarte scooter. Hij was in het zwart gekleed en had een grote zwarte tas bij zich.