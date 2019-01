Mannen aangehouden voor zware mishandeling portier

Twee mannen van 29 en 31 jaar oud zijn aangehouden op verdenking van de ernstige mishandeling van een beveiliger van een hotel op de Oudezijds Voorburgwal. In het ziekenhuis bleek dat de heup van de portier op meerdere plaatsen gebroken was.

De man was in de nacht van 6 op 7 mei aan het werk, toen hij de twee verdachten aansprak. Ze leunden tegen een nooduitgang van het hotel. Op het moment dat de portier een van de mannen bij de arm pakte, reageerden beide mannen boos. De portier werd achterover geduwd. Terwijl het slachtoffer hulpeloos op de grond lag schopten en sloegen de twee op hem in.

In het ziekenhuis bleek de portier zijn heup op meerdere plaatsen te hebben gebroken. Hij moest direct worden geopereerd.

In het AT5-programma Bureau 020 werden beelden getoond van de twee verdachten. Op 22 december konden er twee mannen worden opgepakt. Hun precieze rol bij de mishandeling wordt onderzocht.