Ajax verhuurt Azor Matusiwa aan De Graafschap

Hij speelde slechts één wedstrijd in het eerste, maar werd wel kampioen met Jong Ajax. Azor Matusiwa (20) wordt per direct verhuurd aan De Graafschap.

De verhuur is voor de duur van een half jaar en eindigt op 30 juni 2019. De middenvelder heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2020.

Matusiwa speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax. Afgelopen seizoen werd hij met Jong Ajax kampioen van de Jupiler League en op 6 mei van dit jaar debuteerde hij in de hoofdmacht in de wedstrijd van Ajax tegen Excelsior. AT5 sprak hem na afloop van dat duel.