Vertrek van Kaj Sierhuis naar Groningen officieel

Ajacied Kaj Sierhuis wordt inderdaad verhuurd aan FC Groningen.

Dat maakte Ajax vanmiddag bekend. De verhuur is per direct en loopt tot 1 juli 2020. De 20-jarige spits heeft nog een contract bij Ajax tot en met 30 juni 2021.

Sturm Graz

Sierhuis (Athene, 27 april 1998) speelde sinds 2009 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 25 juli 2018 maakte Sierhuis zijn debuut in het eerste elftal, tijdens de UEFA Champions League kwalificatiewedstrijd tegen Sturm Graz (2-0).

Tot nu toe speelde hij drie officiële wedstrijden in Ajax 1. De jeugdinternational speelde tot nu toe 41 officiële wedstrijden in Jong Ajax, hij maakte daarin 22 doelpunten. Met Jong Ajax werd hij in het seizoen 2017/2018 kampioen van de Jupiler League.

Cassierra

Matteo Cassierra keert per direct terug naar Ajax. De spits werd voor het gehele seizoen 2018-2019 verhuurd aan FC Groningen, maar met de Groningse club en de speler kwam Ajax overeen dat Cassierra terugkeert. De aanvaller staat nog tot en met 30 juni 2021 onder contract bij Ajax.