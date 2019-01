Politie: 'In donkere dagen vaak stijging aantal overvallen'

De politie doet onderzoek naar de overvallen die dit weekend werden gepleegd.

Sinds afgelopen vrijdag vonden er zeven overvallen plaats. Onder meer om een supermarkt, avondwinkel en een woning waren het doelwit.

Lees ook: Bewoonster (52) met vuurwapen bedreigd bij woningoverval Hoofddorppleinbuurt

'We hebben ook gemerkt dat er afgelopen weekend veel overvallen zijn gepleegd', zegt een politiewoordvoerder. 'In de donkere dagen merken we vaak een stijging van het aantal overvallen en woninginbraken, dus we zijn er zeker mee bezig.'

De politie heeft een paar adviezen voor ondernemers en bewoners. 'Heb je een eigen zaak, dan adviseren we toch om zo min mogelijk cash geld te hebben. Goede camera's werken ook. En in een woning, belt er iemand bij je aan en je vertrouwt het niet, doe dan niet open en bel gelijk 112.'

Lees ook: Slachtoffer schrijft open brief aan overvallers: 'Ik wil je vertellen wat de schade is'

De politie vraagt getuigen van de overvallen zich te melden.