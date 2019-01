Het is langzaam een traditie aan het worden: het afgelopen jaar doornemen met Linda Oordijk uit de Jordaan.

Begin 2017 leerde het publiek haar kennen. Ze liet weten dat ze een hekel heeft aan oneven getallen en dus ook aan oneven jaartallen. 2017 viel daardoor ook tegen, maar 2018 beloofde wat.

Toch blijkt dat anders te liggen. 'Het was een even jaar, maar het viel toch tegen', vertelt Linda. 'Het was niet wat ik er van had verwacht. De Postcode Loterij is niet langs geweest, de Staatsloterij niet. Een leuke man ook nog niet. Misschien in 2020. Want 2019 wordt ook kut.'

Toch vindt ze zichzelf niet negatief. 'Het is allemaal prima, maar niet te gek.'