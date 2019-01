A10-Zuid dicht na ongeluk, traumateam opgeroepen

Op de A10-Zuid heeft rond 18.45 uur een ongeluk plaatsgevonden. De snelweg is dicht.

Volgens een omstander zouden er twee auto's bij het ongeluk zijn betrokken. Een van de auto's is in brand gevlogen, de andere auto vloog over de kop.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Onder meer een traumateam, twee ambulances en meerdere brandweerwagens zijn opgeroepen.

De politie laat weten onderzoek te doen naar wat er precies gebeurd is. 'Mochten mensen hebben gezien wat er is gebeurd, het was druk op dat tijdstip, dan horen we het graag.'

De weg is dicht tussen het VUMC en de Rai.