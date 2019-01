Man dreigt met bom, Schiphol deels ontruimd

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Een man heeft vanavond met een bom gedreigd op Schiphol. Hij is opgepakt en een deel van de luchthaven is daarna door de Koninklijke Marechaussee ontruimd.

Op een foto die een omstander aan AT5 stuurde is te zien dat de marechaussee bij iemand staat die op de grond ligt. Vermoedelijk is dat het moment dat de man wordt aangehouden. Getuigen laten weten dat er passagiers wegrenden.

De marechaussee laat via Twitter weten dat een man in vertrekhal 3 met de bom dreigde. Hij is daarna overmeesterd. De hal en 'onmiddelijke omgeving' werden uit voorzorg ontruimd.

Een groot aantal brandweerwagens, ambulances en een traumateam werd ook opgeroepen. Ook kwam er een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse.

Rond 19.45 uur werd de hal weer vrijgegeven.

Een omstander heeft de aanhouding van de man die met een bom dreigde op Schiphol vanavond gefilmdhttps://t.co/t5kw6N8uAc pic.twitter.com/zCEIM5d7Y4 — AT5 (@AT5) December 31, 2018

Volgens een omstander zijn er zojuist speciale eenheden van de politie gearriveerd op Schiphol https://t.co/QacFoSV9tk pic.twitter.com/y5QJFhw5FC — AT5 (@AT5) December 31, 2018