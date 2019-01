Flatwoning in Zuidoost verwoest door brand

In flat Kruitberg in Zuidoost is vanavond brand uitgebroken. De woning is zwaar beschadigd geraakt.

De brand ontstond rond 20.00 uur. Op een video van een buurtbewoner is te zien dat de vlammen uit de woning slaan.

Het vuur is inmiddels geblust. Er was ook een ambulance ter plaatse, maar volgens omstanders hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.