Gewonde bij steekpartij in Osdorp, agenten lossen waarschuwingsschoten

Bij een steekpartij in de Jan Rebelstraat in Osdorp is vanavond een persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer zou volgens omstanders in zijn of haar arm zijn gestoken. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

De politie wilde daarna een verdachte aanhouden. Toen deze niet meewerkte, zijn er door meerdere agenten waarschuwingsschoten gelost. De verdachte is daarna opgepakt.