Amsterdam viert nieuwe jaar met een heleboel brandjes

De brandweer heeft er een helse nacht op zitten. Tientallen keren rukte brandweerlieden uit voor auto- en containerbranden.

Door de hele stad vlogen containers in de fik door vuurwerk. Aso's gingen de hele nacht doelbewust op zoek naar brandbare objecten in de openbare ruimte om deze in de hens te zetten. Ook tien a twintig auto's vlogen in brand afgelopen nacht en avond. Daarnaast waren er ook woningbranden.

Er zijn verschillende berichten over geweld tegen hulpverleners. Brandweermannen zouden met vuurwerk zijn bekogeld toen zij een brandje kwamen blussen bij een kinderdagverblijf in Noord. Volgens een getuige werd er elders in de stad, in de Indische Buurt, geweld gebruikt tegen agenten.

Meer details over incidenten tijdens nieuwjaarsnacht worden later vandaag bekend.