Groot volksfeest in Floradorp ondanks kleiner vreugdevuur

Het vreugdevuur was minder indrukwekkend dan ze hadden gehoopt, maar toch hadden de Floradorpers een ouderwets gezellig oud-en-nieuwfeestje.

'Ik wil in ieder geval heel Amsterdam een gelukkig nieuwjaar wensen en we hopen gewoon weer lekker volgend jaar een nieuwe berg neer te kunnen gooien. En kom op, we gaan er nog steeds een feest van maken', aldus een van de vreugdevuurbouwers.

Normaal gesproken is de stapel brandende kerstbomen een stuk imposanter in Floradorp. Maar dit jaar was het nog maar de vraag of er überhaupt een vreugdevuur zou komen. Uiteindelijk ging het feestje toch door, met een wel iets kleiner vuur. De sfeer was er niet minder om, ondervond onze verslaggever.