Eerste autobrand van 2019 in Noord is een feit

Het duurde slechts negen en een half uur: de eerste autobrand in stadsdeel Noord is al een feit.

Jaarlijks gaan er traditioneel tientallen auto's in vlammen op in het stadsdeel. De eerste van 2019 is al op 1 januari. Vanochtend hoorden buurtbewoners rond half tien een harde knal. Op de Achtersteven in de Banne stond een taxi in brand.

Getuigen hebben twee jongens in zwarte jassen met capuchons over hun hoofd zien wegrennen. Ze vluchtten in de richting van de Westerlengte. De auto is vermoedelijk aangestoken met een aanmaakblokje.

De eerste #Autobrand in 2019 in #Amsterdam #Noord is een feit! dinsdagochtend om 09:25 uur werden buurtbewoners van #Achtersteven in de Banne 2 opgeschrikt van een harde knal. Getuige ziet twee jongens hard weglopen zw jassen met capuchons. @Politie_Adam @BrandweerAA @BrandAdam pic.twitter.com/fXoNS1dBRb — Martin Damen (@martindamen58) January 1, 2019