Oud en nieuw: 9 schietincidenten, 158 containerbrandjes en 5 vuurwerkslachtoffers

De jaarwisseling was drukker dan vorig jaar. Dat concludeerden de gemeente, politie en brandweer vanochtend. Met name de stijging van het aantal containerbranden valt op. Ook werd er zeker op vijf locaties in de stad geschoten.

Oudjaarsavond en nieuwjaarsnacht gingen er maar liefst 158 containers in de fik. Vorig jaar waren dat er 'slechts' 67. Dat is dus meer dan een verdubbeling. Ook vlogen er 25 auto's in brand, precies evenveel als vorig jaar.

De politie noemt het opvallend dat er zeven incidenten zijn geweest waarbij melding werd gemaakt van vuurwapengebruik. In drie gevallen weet de politie zeker dat er is geschoten. Er werd op de Meer en Vaart in Osdorp bijvoorbeeld vanuit een rijdende auto in de lucht geschoten. Hetzelfde gebeurde op de Meteorenweg in Noord, daar hield de politie twee verdachten aan. Drie andere verdachten werden aangehouden voor schoten die werden gelost in de Amstelstraat.

De politie zelf heeft op twee locaties geschoten. Er werden door meerdere agenten waarschuwingsschoten gelost na een steekpartij en ook bij de aanhouding van een inbreker in dezelfde wijk. Beide incidenten vonden plaats in Osdorp. De vermeende inbreker raakte gewond.

Agressie tegen hulpverleners

De brandweer ontkent berichten over brandweerlieden die bekogeld werden met vuurwerk bij het blussen van een brandje in Noord. Wel zijn er zeven incidenten geweest waarbij er geweld is gebruikt tegen agenten. Ook was er een incident met een buschauffeur, laat de politie weten.

Ambulances moesten 348 keer uitrukken. Dat is iets minder dan vorig jaar. Vijf vuurwerkslachtoffers belandden in het ziekenhuis. Ambulancemedewerkers hebben dit jaar geen agressie ondervonden van omstanders.

De politie zag het aantal incidenten waarbij opgetreden moest worden stijgen van 168 naar 183. Toch werden er dit jaar minder verdachten aangehouden (34) dan vorig jaar (45).