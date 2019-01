Politie schiet op verdachte na inbraak in Osdorp

De politie heeft vannacht op een vluchtende man geschoten die verdacht werd van een inbraak. Even later werd er een man aangehouden met een schotwond.

Kort na middernacht klonk tussen de vuurwerkknallen ook een schot dat afgevuurd werd door een agent. Dat gebeurde in de Van Suchtelen van de Haarestraat in Osdorp. Daar had even eerder een inbraak plaatsgevonden en agenten probeerden de verdachte aan te houden.

De verdachte wist niettemin te ontkomen. Later is vermoedelijk dezelfde verdachte alsnog aangehouden door de politie. De man die is aangehouden heeft een schotwond.

De Van Suchtelen van de Haarestraat was enige tijd afgezet voor onderzoek. Er waren veel agenten, een speurhond en ook een traumateam kwam ter plaatse.