Slachtoffer overleeft heftige aanrijding A10-Zuid, verdachte aangehouden

Foto: Foto via AT5 Whatsapp (06 5119 0938)

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

De ene auto belandde brandend in de vangrail, de andere lag op z'n kop op het wegdek. Ondanks dit heftige tafereel, maakt het slachtoffer van de aanrijding op de A10-Zuid gisteravond het naar omstandigheden goed.

Dat laat de politie aan AT5 weten. Rond kwart voor zeven knalde gisteravond een Audi met enorme snelheid achterop een andere auto. Die vloog daardoor over de kop. De bestuurder van de auto werd bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. De verwondingen van het slachtoffer lijken naar omstandigheden mee te vallen.

Lees ook: Automobilist te voet gevlucht na zwaar ongeluk op A10-Zuid

Na het ongeluk sloeg de bestuurder van de brandende Audi op de vlucht. Hoewel hij het ongeluk veroorzaakte, besloot hij niet het slachtoffer te helpen maar zo snel mogelijk te verdwijnen. De politie kan inmiddels melden dat er een man is aangehouden in de zaak. Vermoedelijk is het de bestuurder van de auto. Hij zit nog vast.

Lees ook: A10-Zuid dicht na ongeluk, traumateam opgeroepen

Het ongeluk maakte veel indruk op getuigen. De ring was enige tijd afgesloten en er kwam een traumateam op de melding af. Ook de brandweer werd ingezet om het slachtoffer te bevrijden uit de auto.