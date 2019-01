Zo vierde Amsterdam oud en nieuw: 'Waar is het Leidseplein? O, dit is het Leidseplein'

De een duikt in een obscuur hoekje van een huisfeest, de ander steekt een stapel kerstbomen in de hens en weer een ander houdt het hij jip-en-jannekechampagne. Amsterdammers vierden oud en nieuw op de meest uiteenlopende manieren. En AT5 nam een kijkje.

Onze verslaggever ging langs bij de feestgangers op het Leidseplein, de grote vuurwerkshow op het Java-eiland en het vreugdevuur in Floradorp. Andere Amsterdammers kozen voor een huisfeestje of juist een groot evenement met lichtgevende kwallen in bijvoorbeeld het Westerpark.

Net als de locaties, liepen ook de goede voornemens nogal uiteen. Van een Amsterdammer die dit jaar goed zijn best wil doen voor zijn opleiding en drugsgebruik afzweert tot eentje die juist méér wil gaan roken.