Wethouder Ivens mee met de veegploegen: 'Ruim alsjeblieft je eigen troep op'

175 man sterk en al vanaf 2.00 uur vannacht aan het werk. Voor de gemeentelijke reinigingsdienst is 1 januari een van de drukste dagen van jaar en daarom kwam wethouder Ivens vandaag meehelpen.

'Ik ben heel blij dat er vandaag weer heel veel Amsterdammers en Amsterdamse medewerkers ook de straat op gaan om schoon te maken en het weer veilig te maken. Maar het is jammer dat het nodig is', zegt Ivens die met een veegploeg mee is om het Belgiëplein weer troepvrij te maken.

Lees ook: Oud en nieuw: 9 schietincidenten, 158 containerbrandjes en 5 vuurwerkslachtoffers

'Jammer dat het erbij hoort'

Zelf vierde Ivens de jaarwisseling in Noord en over het 'feest' heeft hij gemengde gevoelens. 'Ook in Amsterdam Noord ging het er behoorlijk aan toe. Veel vuurwerk, maar ook brandjes. Het is jammer dat dat erbij lijkt te horen.

De veegploegen gaan nog door tot 18.00 uur vanavond. Dan moeten in ieder geval de pleinen in de stad weer redelijk opgeruimd zijn. 'Daarna moeten alle woonwijken nog volgen.'

Lees ook: Amsterdam viert nieuwe jaar met een heleboel brandjes

Hoe leuk de nieuwjaarsnacht ook mag zijn. Ivens wil Amsterdammers nog wel iets op het hart drukken. 'Als je een zooitje van de openbare ruimte maakt, ruim het dan ook alsjeblieft op.'