Honderden duiken de Sloterplas in: 'Beste begin van het jaar, yes!'

IJskoud, maar daarom misschien wel de beste manier om die kater van de nieuwjaarsnacht weg te spoelen. Zoals ieder jaar was de Sloterplas het decor voor de nieuwjaarsduik.

'Om het nieuwe jaar goed in te luiden', is de meest gehoorde reden om het water in te duiken. 'Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik sta open voor nieuwe dingen', vertelt een van de deelnemers aan de duik.

'Om het oude jaar lekker af te spoelen. Ik ben er zo blij mee', zegt een vrouw die op het punt staat om op het water af te stormen.

Om 12.00 uur precies was het dan zover, de honderden deelnemers gingen het water in. Voor de een was het 'het beste begin van het jaar, yes!' Maar voor een ander bleek de nacht toch iets zwaarder dan gedacht. 'Ik ben die kater nog niet kwijt, dat duurt nog wel even.'

