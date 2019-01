Nieuwjaarsspeech Halsema: 'Wens dat stad het onbekende omarmt'

'Wat is Amsterdam?' Die vraag stelde burgemeester Femke Halsema zichzelf in haar eerste nieuwjaarsspeech. Het niet erg verrassende antwoord: 'Een plek van hoop'.

Een half jaar na haar aantreden sprak Halsema vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Marktkantine in West.

'Postcodes verraden'

In dat halve jaar heeft Halsema gezien dat het de stad economisch gezien voor de wind gaat. Maar niet iedereen profiteert daarvan mee. Zo liggen er volgens haar veel uitdagingen op het gebied van de sociale ongelijkheid in de stad.

Halsema zei daarover: 'Het is onverdraaglijk als postcodes verraden waar schulden, overlast, drugscriminaliteit, huiselijk geweld en sociale spanningen samenkomen en mensen gevangen houden.'

'Meer geld in drugshandel'

De groeiende stad zorgt voor veel werkgelegenheid en bloeiende bedrijven. Maar die groei zorgt tegelijkertijd voor problemen, want er is nauwelijks nog een woning te vinden in de stad, concludeerde Halsema. Groeien doet ook de drugsproblematiek, iets waar ze zich zorgen over zei te maken. 'Teveel Amsterdamse jongeren denken dat drugshandel ze meer geld en aanzien oplevert dan een opleiding of werk.'

Al die groei deed haar vanavond de vraag stellen: 'Van wie is de stad?', een volgens Halsema onbevredigende vraag, want het antwoord: 'Van iedereen', wordt door veel mensen niet zo gevoeld, aldus de burgemeester.

'Onbekende toekomst in roeien'

In haar speech refereerde Halsema aan alle bijzondere ontmoetingen die ze de afgelopen maanden gehad heeft. Het deed haar vanavond concluderen dat Amsterdam de stad van hoop is.

'Een plek waar we zuinig zijn op ons erfgoed en onze geschiedenis koesteren. Niet om ons vast te ketenen aan onveranderlijke symbolen en tradities maar om juist achterwaarts vooruit te kunnen roeien onze onbekende toekomst in.'

In haar slotwoorden wenste Halsema haar toehoorders maar ook de stad toe: 'het vermogen om het onbekende te omarmen, om hoopvol te zijn.'