Bomdreiger Schiphol niet gelinkt aan terrorisme

De 51-jarige Canadees die gisteravond op Schiphol gedreigd heeft met een bom, wordt niet gelinkt aan terrorisme. Dat blijkt uit onderzoek van marechaussee.

De man stond niet geregistreerd in Nederland of Canada.

Het incident vond plaats in vertrekhal drie van de luchthaven. De Canadees stond in de rij om een ticket te kopen. Het is niet bekend waar hij naartoe wilde, schrijft NH Nieuws. Nadat de man plots met de bom begon te dreigen, werd hij overmeesterd door de marechaussee.

Om het onderzoek naar het incident te kunnen afronden, is de marechaussee nog steeds op zoek naar getuigen.