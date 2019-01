Vier gewonden bij woningbrand op IJburg

Vier mensen zijn vanavond door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

Die rook ontstond bij een kleine brand in een woning in de Daguerrestraat op IJburg. In de centrale hal van het gebouw hoopte de rook zich op en zorgde daar voor overlast. De brandweer heeft de ruimte inmiddels geventileerd.

Er is uiteindelijk niemand meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.