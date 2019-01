Bizarre beelden: man vuurt wapen af tussen toeschouwers tijdens jaarwisseling

Op YouTube zijn beelden opgedoken van een man die tijdens de jaarwisseling een vuurwapen afvuurt. Klokslag twaalf uur stopt de man een magazijn in het wapen en schiet ermee zes keer in de lucht.

De meeste omstanders lijken niet door te hebben wat er gebeurt: zij staan met hun rug naar de man toe en kijken vanaf de kade naar het vuurwerk boven het IJ. De beelden zijn gemaakt in de omgeving van de Prins Hendrikkade.

Of het wapen geladen is met echte kogels, of dat het om bijvoorbeeld losse flodders gaat, is niet duidelijk. De politie doet momenteel onderzoek naar de beelden. Het is volgens de recherche opvallend dat geen van de omstanders de politie heeft gebeld.

In de omgeving van de Simon Carmiggeltstraat, aan de andere kant van het IJ, kreeg de politie korte tijd later wél een melding over iemand die met een vuurwapen zou hebben geschoten. 'De beelden daarvan waren echter niet heel erg duidelijk. Een aantal mensen is in de nabije omgeving gecontroleerd, maar zij bleken geen vuurwapen bij zich te hebben', aldus de politie.

Schietincidenten

Gisteren werd bekend dat er tijdens nieuwjaarsnacht negen schietincidenten waren in de stad, waarbij in twee gevallen eveneens in de lucht werd geschoten. Dat gebeurde op de Meer en Vaart in Osdorp vanuit een rijdende auto en op de Meteorenweg in Noord.