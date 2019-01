Burgemeester gaat spreekuur voor Amsterdammers houden

Hoop was de belangrijkste boodschap gisteravond bij de traditionele nieuwjaarsborrel van de gemeente in de Marktkantine. Ook kondigde burgemeester Femke Halsema daar aan dat ze vanaf dit jaar in verschillende stadsdelen spreekuur gaat houden om meer in contact te komen met de Amsterdammers.

Het hele college was gisteren aanwezig op de nieuwjaarsborrel van de gemeente waar heel veel Amsterdammers en relaties van de stad waren uitgenodigd. De borrel was ook de aftrap van een nieuw politiek jaar. Het jaar waarin onder andere duidelijk gaat worden hoe we in de toekomst van Noord naar het centrum kunnen. 'Ik hoop op een brug', herhaalt wethouder Marieke van Doorninck nog maar eens de wens van het stadsbestuur.

2019 is ook het jaar waarin de hoofdcommissaris van de politie Pieter-Jaap Aalbersberg vertrekt. 'Ik hoop dat het korps het een stuk rustiger krijgt in de roosters.' Ook Eric van der Burg laat mogelijk dit jaar de Amsterdamse politiek achter zich: 'Ik hoop in de Eerste Kamer verkozen te worden.'

Hoop was ook de boodschap in de speech van burgemeester Femke Halsema: 'Dat wens ik u, mij zelf en onze stad toe voor het komende jaar en de jaren erna: het vermogen om het onbekende te omarmen, om hoopvol te zijn.'

Spreekuren in de stad

Ook beloofde Halsema veel meer in Nieuw-West, Noord en Zuidoost aanwezig te zullen zijn. 'Ik ga daar één keer per twee of drie weken heen. Ook ga ik er een spreekuur houden zodat de Amsterdammers naar mij kunnen komen en ik kan kijken of wij als gemeente kunnen helpen.'

Maar voordat er weer gewerkt gaat worden, werd er nog even gedanst. 'Ik denk dat er nog wel een biertje ingaat. Ik heb oppas geregeld, dus ik hoef niet vroeg naar huis. Of ik ga dansen ligt aan de muziek', zegt wethouder wonen Laurens Ivens. Halsema: 'Ik heb nog een weekje vrij. Ik heb wel piket, dus ik ben waakzaam. Maar ik ga nog even genieten van mijn kinderen.'