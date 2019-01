Onana en Ziyech bij elf beste Afrikanen van 2018

France Football, het toonaangevende voetbaltijdschrift en organisator van de Ballon d'Or, heeft Hakim Ziyech en André Onana opgenomen in het Afrikaans elftal van het jaar. De twee Ajacieden horen volgens het tijdschrift bij de elf beste voetballers van het continent.

Gisteren werd bekend dat Onana was afgevallen voor de titel Afrikaans Voetballer van het Jaar. De Kameroense doelman zat bij de laatste tien genomineerden van Afrikaanse voetbalbond CAF, maar haalde de laatste schifting niet. Ziyech was al eerder afgevallen.

Nu is er toch een eervolle vermelding voor het tweetal. Onana is volgens France Football de beste doelman van Afrika. Ziyech, die zijn interlands voor Marokko speelt, vormt het middenveld met Partey (Atlético Madrid) en Ndidi (Leicester City). In het elftal staan verder wereldsterren als Mahrez, Mané en Salah.