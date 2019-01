Makelaar prijst Baarn aan als Amsterdam-Buiten op Funda: 'Met een knipoog'

Rigter Makelaars prijst op Funda Baarn aan als Amsterdam-Buiten. Bewust, zo bevestigt eigenaar Kees Rigter aan AT5. 'We merken steeds vaker dat mensen verbaasd zijn hoe dicht Baarn bij Amsterdam ligt.'

Update 17:37: De woning is inmiddels van Funda gehaald.

De manier van adverteren op Funda is met een knipoog, zo stelt Rigter. De advertentie heeft ook de postcode 1011 PN aan de Amstel meegekregen. Daar staat het huis met een woonoppervlakte van 350 vierkante meter dus niet. 'Door een andere postcode in te voeren, konden we het systeem omzeilen', zegt Rigter. De woning staat zo'n 38 kilometer verderop.

Dertig minuten

Baarn en Amsterdam liggen op zo'n dertig minuten rijden van elkaar vandaan. 'Als je kijkt naar London. Daar kun je soms twee uur onderweg zijn en nog steeds in London zitten. Dan is de afstand tussen Baarn en Amsterdam natuurlijk een schijntje', aldus Rigter.

Ook stelt de makelaar dat Baarn is historisch gezien een buitenplaats van Amsterdam. Rigter: 'De opening van het spoorwegstation in 1874 maakte Baarn aantrekkelijk als zomerverblijf voor welgestelde Amsterdamse kooplieden.'

Makelaar wordt aangesproken

Funda zegt niet blij te zijn met de actie van de makelaar uit Baarn. 'Wij willen onze gebruikers voorzien van feitelijk juiste informatie. In dit geval blijkt dat dus niet zo te zijn. We gaan dit zo snel mogelijk aanpassen en de makelaar hierop aanspreken', zegt een woordvoerster van de huizensite. De advertentie is inmiddels van de website van Funda verwijderd.

