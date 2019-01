Rijksmuseum-directeur: 'Rembrandt was de eerste instagrammer'

Dat hij een van de beste en belangrijkste schilders aller tijden was, dat weet iedereen wel. Maar Rembrandt van Rijn (1606 - 1669) was ook een instagrammer avant la lettre.

Dat zegt Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits in De Telegraaf. Hij blikt in de krant vooruit op een jaar met maar liefst vier grote Rembrandt-evenementen in het museum, te beginnen met de tentoonstelling Alle Rembrandts. Er zal ook veel aandacht zijn voor het levensverhaal van Rembrandt, die Dibbits als 'rebel' omschrijft.

'Ik zeg wel eens: Rembrandt was de eerste instagrammer. Alles wat hij zag, legde hij vast. Zijn vrienden, zijn vrouw - zelfs nog op haar ziekbed, zijn zoon Titus en de natuur rond het zeventiende eeuwse Amsterdam. En natuurlijk ook zichzelf, gekke bekken trekkend in de spiegel. Hij maakte ontzettend veel selfies', vertelt Dibbits.

Toch zijn er ook verschillen tussen Rembrandt en jonge Amsterdammers van nu. Zo deed de schilder zich niet mooier voor dan hij was met allerlei filtertjes. 'Hij spaarde zichzelf absoluut niet. Rimpels of een slecht humeur, Rembrandt maakte zich niet mooier dan hij was', zegt Dibbits. Daarnaast had hij het zwaar omdat hij nauwelijks de hypotheek van zijn Amsterdamse koopwoning kon ophoesten, terwijl instagrammers van nu überhaupt geen woning in de stad kunnen kopen.