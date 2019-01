Kerstboom op de Dam wordt speelgoed voor olifanten in Artis

De kerstboom op de Dam krijgt een nieuwe functie: hij wordt speelgoed voor olifanten! Tot 8 januari staat de boom nog op de Dam, daarna wordt die in stukken naar Artis vervoerd.

Waar laat je een kerstboom van 21 meter hoog na de feestdagen? Hij past niet bepaald in de gft-bak. De den in de fik steken op het Museumplein is dit jaar ook al geen optie meer. De gemeente heeft toch een oplossing gevonden. De boom blijkt namelijk ideaal speelgoed voor olifanten.

'Voor de dieren is zo’n boom gedragsverrijking', vertelt een woordvoerder van Artis op de site van de gemeente. 'De olifanten gaan er vermoedelijk de takken vanaf trekken en de schors eten.' Een gezonde snack dus voor olifanten, die overigens maar zes meter van de kerstboom krijgen. De rest van de boom wordt in kleinere stukjes gehakt en gaat naar onder anderen de zebra's, giraffen en kamelen.

Chocolade voor kerstboom

Mocht u zelf nog een nieuwe bestemming voor uw kerstboom zoeken, dan kunt u die vrijdag en zaterdag naar een van de inzamelingspunten van de gemeente brengen. In ruil daarvoor krijgt u een chocoladereep.