Het is officieel: Lisandro Magallán tekent bij Ajax

We hebben er lang op moeten wachten, maar het is nu eindelijk officieel: Lisandro Magallán(25) komt naar Ajax. De Argentijn tekent voor vierenhalf jaar.

De overgang van Magallán hing al tijden in de lucht. De verdediger van Boca Juniors was afgelopen zomer al dichtbij een transfer naar Ajax en kwam zelfs al op De Toekomst langs voor een medische keuring, maar Ajax kwam er niet uit met Boca Juniors. Toen Daley Blind vervolgens overkwam van Manchster United had Erik ten Hag genoeg verdedigers.

Matthijs De Ligt

Na een lange transfersoap - waarbij de komst van Magallán een paar keer zo goed als zeker leek, maar telkens toch werd afgeblazen - leek Ajax Magallán te hebben opgegeven. Begin november begon Ajax echter weer te onderhandelen met Boca Juniors en dit keer was directeur voetbalzaken Marc Overmars wél succesvol. Met de komst van Magallán speelt Ajax in op een mogelijk vertrek van Matthijs de Ligt aankomende zomer. In Argentinië lijkt men overigens weinig rouwig om het vertrek van de verdediger.

Naar verluidt betaalt Ajax meer dan 8 miljoen euro voor Magallán. Bij Ajax zal hij rugnummer 16 dragen. De 25-jarige Argentijn speelt voornamelijk in het centrum van de verdediging, maar kan ook als rechtsback uit de voeten. Magallán staat onder contract bij makelaarskantoor Essel Sports van oud-Ajacied Sören Lerby. Ajax deed al eerder zaken met Essel Sports bij de tranfers van Zuid-Amerikanen Cassierra, Orejuela en Davinson Sánchez.

Een voorproefje: