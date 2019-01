Brouwer maakt bier van je afgedankte kerstboom

Je breekt er bijna je nek over: de talloze afgedankte kerstbomen langs de kant van de straat, wachtend om afgevoerd te worden. Sinds kort krijgt een enkeling toch een andere bestemming in de vorm van een goudgeel drankje met een witte schuimkraag. Brouwerij Lowlander maakt namelijk bier van de naalden.

De bedenker van het naaldenbier, Frederik Kampman, was aan het hardlopen en baande zich een weg tussen bergen afgedankte kerstbomen. Doodzonde, dacht hij. En toen kreeg hij een idee: waarom maak ik er geen bier van? Met zijn brouwerij Lowlanders maakte hij al verschillende 'botanische' bieren en zag in de naalden van de boom een nieuw product.

Na een paar proefbrouwsels werd een winterse 'Indian Pale Ale' (IPA) het eindresultaat. Door de tot afval verworden kerstbomen te hergebruiken wil Frederik mensen erop wijzen dat afval niet per se gedoemd is om op de brandstapel te eindigen, maar ook kan worden gebuikt voor een nieuw product.

Ruil je boom voor bier

De naalden worden eerst van de takken gerist, vervolgens worden ze drie keer gewassen en tot slot in neutrale graanalcohol gedompeld. In de maanden die volgen moeten de naalden hun geur en smaak afgeven aan de alcohol. Uiteindelijk wordt er samen met jeneverbessen en het alcoholmengsel bier gebrouwen.

De bierbrouwer vroeg Amsterdammers hun kerstboom bij hem in te leveren. Dat bleek een daverend succes, in de eerste 24 uur werden al meer dan 250 bomen aangemeld in ruil voor een biertje. Omdat er nu genoeg bomen zijn is Frederik een crowfundactie gestart om alle bomen te kunnen verwerken. Wie doneert koopt als het ware alvast zijn naaldenbier voor als het eenmaal gebrouwen is.