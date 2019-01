Artsen hadden 'ontzettend drukke' oud en nieuw: tientallen vuurwerkslachtoffers

Oud en nieuw was voor de Amsterdamse ziekenhuizen veel drukker dan vorig jaar. Tientallen slachtoffers moesten worden geholpen aan letsel dat zij opliepen door vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van AT5.

De spoedeisende hulp (SEH) van het OLVG zag verspreid over de twee locaties 367 patiënten. In totaal kreeg Oost 206 en West 161 patiënten over de vloer. Vorig jaar zag het OLVG nog in totaal 322 patiënten tijdens oud en nieuw op de SEH.

Van de 367 patiënten bij het OLVG hadden er 28 letsel door vuurwerk opgelopen. Tien daarvan hadden oogletsel en achttien hadden brandwonden. 27 patiënten moesten naar de SEH vanwege alcoholvergiftiging.

Bijna alle vuurwerkslachtoffers mochten na behandeling weer naar huis. Een enkeling moet nog wel terugkomen voor een poliklinische controle. Agressie richting het personeel was er niet bij het OLVG.

AMC en VUmc

Het AMC beleefde volgens een woordvoerder een ontzettend drukke nacht. Er kwamen veel vuurwerkslachtoffers binnen en ook een hoop mensen die te veel alcohol of drugs hadden gebruikt. Een deel van de patiënten kwam van feestjes in de Ziggo Dome en Afas Live. Exacte cijfers over oud en nieuw verwacht het AMC morgen.

Het VUmc zag met oud en nieuw zeven personen met vuurwerkverwondingen. Eén slachtoffer kon worden doorverwezen naar de huisartsenpost, vier kwamen er op de spoedeisende hulp terecht en twee slachtoffers werden vanwege ernstig oogletsel geopereerd. Van de gewonden die op de spoedeisende hulp terecht kwamen bij het VUmc had één patiënt oogletsel en drie brandwonden.

Ook het BovenIJ ziekenhuis is gevraagd om cijfers. Een woordvoerder wilde deze niet geven vanwege een exclusieve afspraak met VeiligheidNL en de NOS.