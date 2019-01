150 uur taakstraf voor vuurwerkbom naar Onana

De man die in december tijdens FC Utrecht-Ajax een vuurwerkbom richting André Onana gooide, heeft een werkstraf van 150 uur gekregen van de rechter. Het gaat om een 32-jarige Utrechter.

Dat meldt Nu.nl. De verdachte, Serkan E., gooide op 23 december na de 0-2 van Ajax een vuurwerkbom in het strafschopgebied. De bom kwam vlakbij Ajax-doelman André Onana. Direct na de wedstrijd werd E. opgepakt. Ajax deed aangifte van het incident.

'Ik dacht dat het om siervuurwerk ging', zo probeerde E. zijn actie goed te praten tegenover de rechter. 'Ik heb ook nooit de bedoeling gehad om het in zijn richting te gooien'. De verdediging had weinig zin. De man werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en 150 uur taakstraf. Dit was ook de eis van de officier van justitie.