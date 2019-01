Ooggetuige schietincident Oosterdok: 'Schutter liep gewoon lachend verder'

Journalist Lammert de Bruin moest even met zijn ogen knipperen toen hij tijdens de jaarwisseling op het Oosterdok een man het magazijn van zijn pistool leeg zag schieten. Ook buurtbewoners reageren achteraf geschokt.

Het incident werd gefilmd en de beelden verschenen vanochtend op YouTube. Er is goed te zien hoe een man om klokslag twaalf uur meerdere schoten in de lucht lost. De Bruin zag het even eerder al van korte afstand gebeuren.



'Hij kwam voorbij lopen, haalde opeens een pistool uit zijn jaszak en schoot die in de lucht af! Er werd op dat moment ook vuurwerk afgestoken dus ik dacht: heb ik dit wel goed gehoord? En toen zag ik hem het pistool weer in zijn jaszak stoppen en liep hij weer lachend verder.'



Walgelijk

In de buurt zit, na het zien van de beelden, de schrik er goed in. 'Ik kan het niet geloven dat hier iemand staat en gewoon een pistool in de lucht leegschiet', zegt een buurtbewoner. Anderen noemen het 'walgelijk' en 'schokkend'.

Uit onderzoek van AT5 bleek vanmiddag dat het overigens niet ging om een echt pistool, maar een alarmpistool. De politie heeft dat inmiddels bevestigd. Hoewel je met een alarmpistool losse flodders schiet, ziet zo'n wapen er wel uit als een echt pistool.

Niemand belde 112

De politie hoopt de dader snel op te sporen en noemde het vandaag in een persbericht over het incident opmerkelijk dat niemand op dat moment 112 heeft gebeld. De Bruin is het daar achteraf gezien helemaal mee eens, maar vertelt dat door de feestelijke en gemoedelijke sfeer op dat moment vrijwel niemand de ernst van de situatie inzag.



'Het is heel gek, want je zou denken dat je dan schrikt, op de grond gaat liggen of dekking gaat zoeken. Maar omdat iedereen eromheen ook zo normaal deed, dacht ik: het zal wel'.

Vanmiddag heeft een team van de recherche de lege hulzen in beslag genomen, die momenteel worden onderzocht op dna-sporen.