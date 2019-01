Stadsdeelvoorzitter (D66) vergelijkt 'xenofobe' fractievoorzitter SP met Trump

SP en D66 vormen (samen met de PvdA en GroenLinks) het stadsbestuur. Op bepaalde vlakken zijn politici van de partijen het niet helemaal eens. Zo noemt D66'er Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter van Zuid, de uitspraken van SP-fractievoorzitter Erik Flentge over expats ´xenofobisch en populistisch'.

Vandaag werd bekend dat 70.000 expats in 2018 naar Amsterdam verhuisden. Een ontwikkeling die door de SP niet met luid gejuich werd ontvangen. 'De stad raakt totaal uit balans als de grote toestroom van expats met belastingvoordeeltjes de huizenprijzen steeds maar opdrijft. Beleggers profiteren, Amsterdammers worden verdrongen', zo reageert Flentge op de website van de SP. 'Het is de hoogste tijd dat het stadsbestuur maatregelen gaat nemen. Amsterdam is van de Amsterdammers, niet van het grote geld.'

Lees ook: Opmars van expats zet door: Amsterdam in 2018 nog internationaler

De uitspraken van Flentge schieten in het verkeerde keelgat bij Sebastiaan Capel, die op Twitter reageert. 'De SP-woordvoerder gaat even vol op het orgel over de komst van mensen van buiten de stad en dit land. Trump is groot geworden met dit xenofobe populisme, maar, om onze burgemeester aan te halen "ik vind dit zo on-Amsterdams"', zo verwijst Capel naar de uitspraak van Halsema over het boerkaverbod.

Lees ook: D66: 'Amsterdam is een open stad, expats zijn een aanwinst'

Flentge kan zich uiteraard niet vinden in de aantijgingen. 'Onder het mom van "internationalisering" en "open stad" gedogen dat de stad ontoegankelijk wordt voor Amsterdammers met een kleine beurs', reageert Flentge. 'Dat is niet tolerant, dat is buigen voor het grote geld.'