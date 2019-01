Bekende politicus uit Hong Kong gewond door Amsterdamse straatrovers

Regina Ip, een prominente politicus uit Hong Kong, is op oudjaarsdag slachtoffer geworden van Amsterdamse straatrovers.

Dat schrijft de politicus op haar Facebookpagina. Ze maakte een rondreis door Europa die zij afsloot in Amsterdam. Aanvankelijk was ze aangenaam verrast door de lage prijzen ten opzichte van Londen en alle musea. Maar afgelopen maandagmiddag maakte ze ook de lelijke kant van de stad mee.

Ze beschrijft hoe een scooter opeens op haar af kwam razen. Een man die op de scooter zat rukte aan haar handtas. De politicus liet dat niet zomaar gebeuren en hield in een reflex haar tas stevig vast. Daardoor kwam zij op straat terecht. De straatrovers gingen er zonder buit vandoor.

'Er is niks gestolen, maar ik heb wel lichte verwondingen', beschrijft Regina Ip. Ze heeft krassen op haar knie en elleboog en ook haar schouder raakte bezeerd. Door het incident viel haar oudjaarsavond in het water, want ze ging samen met haar dochter direct terug naar haar hotel en is daar gebleven.