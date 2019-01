Twee doden bij ongeluk op de A9: snelweg afgesloten

Op de A9 zijn vanavond twee slachtoffers om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk.

Dit bevestigt de politie tegenover NH Nieuws. Het ongeluk vond plaats rond 20.15 uur. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het ongeval, waarbij in ieder geval een taxi was betrokken.

Op de weg naar het ongeluk is een busje van de Verkeersongevallenanalyse bij een andere aanrijding betrokken geraakt. Een andere auto belandde daardoor op zijn zijkant.

De A9 is volgens de ANWB in ieder geval tot na middernacht gesloten.