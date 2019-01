Agenten onderweg naar dodelijk ongeluk zelf betrokken bij aanrijding

Een politiebusje van de Verkeersongevallenanalyse is op weg naar het het dodelijke ongeluk op de A9 bij Schiphol in botsing gekomen met een auto. Bij de botsing zijn geen zwaargewonden gevallen.

Rond 20.15 uur vanavond vond er op de A9 bij Schiphol een dodelijk ongeval plaats, waarbij twee slachtoffers om het leven kwamen. De A9 is daardoor in ieder geval tot na middernacht afgesloten.

Lees ook: Twee doden bij ongeluk op de A9: snelweg afgesloten



Een politiebusje, op weg naar het ongeval, botste op de N201 tussen Amstelveen en Aalsmeer op een personenauto. De auto belandde vervolgens op zijn zijkant en moest door de brandweer worden opengeknipt.

De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis afgevoerd, maar was volgens een woordvoerder van de politie nog wel aanspreekbaar. De agenten in het politiebusje bleven ongedeerd.