Emotionele speeches bij herdenking 'kameraden Ronald en Selena'

Ronald Dooper (44) en Selena Jans (34) kwamen eind december om het leven bij een verkeersruzie op de A10. Vanavond herdachten vrienden en kennissen de twee activisten.

Ze waren actief bij verschillende socialistische groepen en actiecomités. Bij demonstraties kon je altijd op ze rekenen. Strijdmakkers herdachten Dooper en Jans met warme woorden. De sprekers haalden herinneringen op van het stel dat altijd opkwam voor de ander. Ronald was 'behulpzaam, rustig met een lieve uitstraling', volgens Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter van de SP Zaanstreek. 'Selena was een soort zusje voor mij', vertelt Bas de Ruiter van de FNV geëmotioneerd.

Lees ook: OM: Verkeersruzie aanleiding dodelijke aanrijding op A10

Mina van actiegroep Code Rood wil blijven praten over hun ideeën, zodat die blijven bestaan. 'Tijdens de begrafenis vanochtend, hoorde ik een hechte vriend van Selena een rietje weigeren omdat Selena tegen plastic was', vertelt ze. Voor Daphne van Breugel, jongerenlid van de SP, blijft een protest van de Rotterdamse havenwerkers het meest bij. 'Er kwam direct iemand naar Selena en mij toe, die zag ons en vroeg of we niet vooraan bij de spandoeken wilden lopen', zegt ze, 'en dat deed ze maar al te graag'.

Lees ook: Twee doden na ongeval A10 bij knooppunt Coenplein; bestuurder auto aangehouden

Daarnaast spraken enkelen nog in videoboodschappen en werd er een fragment uit het boek Schaduwkind van P.F. Thomése voorgedragen. Met de samenkomst wilden de bevriende activisten, socialisten en kennissen Dooper en Jans een laatste eer bewijzen. Eerder vandaag werd het tweetal in besloten kring begraven.