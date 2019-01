Opvallend onopvallend: failliet restaurant Stedelijk Museum maakt snelle doorstart

Restaurant Stedelijk, in het Stedelijk Museum, ging eind 2018 failliet. Er zullen weinig mensen zijn die dit hebben gemerkt, aangezien het restaurant met een nieuwe eigenaar een snelle doorstart maakte.

Dat meldt Quote. Ondanks de 700.000 jaarlijkse bezoekers van het Stedelijk Museum wisten de oude eigenaren het hoofd niet boven water te houden. Het restaurant had al langer financiële problemen. Cateringsbedrijf Vermaat, dat ook het eten en drinken in het Rijksmuseum en Van Gogh Museum regelt, nam de zaak direct over.

De exacte reden van het faillissement is nog onbekend.