Explosieve stijging van zzp'ende tieners in de stad

In een paar jaar tijd is het aantal Amsterdamse tieners dat ondernemer is verdubbeld. De stijging is hoger dan het landelijke gemiddelde. Amsterdamse jongeren zijn vaker zelfstandig taxichauffeur, koerier en schoonmaker dan leeftijdsgenoten buiten de stad.

Op nieuwjaarsdag stonden er maar liefst 100 procent meer zzp'ers van 19 jaar en jonger bij de Kamer van Koophandel ingeschreven dan op 1 januari 2016. Vooral jongens schrijven zich in als zzp'er. Maar liefst 77 procent van de zzp'ende tieners is een man. Dat is vergelijkbaar met de landelijke cijfers.

Amsterdamse tieners zijn dus steeds ondernemender. Waar zij hun geld mee verdienen verschilt enorm. In het handelsregister omschrijven veel jonge starters zich als beoefenaar van de podiumkunsten (denk aan zanger, muzikant of acteur). Anderen zijn bijvoorbeeld voor zichzelf begonnen als filmmaker, fotograaf, webshopeigenaar, it'er, schilder, tuinman of klusjesman.

Taxichauffeur populair

Niet alleen onderling, maar ook in vergelijking met leeftijdsgenoten elders in het land zijn er grote verschillen. Onder Amsterdamse tieners die als zzp'er aan de slag gaan is de taxibranche een van de populairste bedrijfstakken, terwijl die landelijk niet te vinden is in de top tien. Ook koeriers en schoonmakers staan wel in de Amsterdamse top tien en niet in de landelijke. Buiten de stad kiezen jonge ondernemers daarentegen vaker voor een carrière als schoonheidsspecialist of grafisch ontwerper.

De enorme stijging van het aantal jonge zzp'ers in de stad betekent niet per se dat de tieners doelbewust kiezen voor het leven van een ondernemers. Zzp'ers zijn regelmatig verkapte werknemers. Het is voor werkgevers goedkoper om zelfstandigen in te huren omdat die veel minder arbeidsrechten hebben. De jonge 'ondernemers' krijgen weinig betaald, kunnen makkelijk de laan uitgestuurd worden, bouwen geen pensioen of doorbetaalde vakantiedagen op en zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Schijnzelfstandigheid

Vorig jaar klaagde de toen 19-jarige koerier Sytze Ferwerda bezorgdienst Deliveroo aan. Hij vond dat er sprake was van 'schijnzelfstandigheid' en eiste een echte baan. 'Alle risico's voor de bezorger, alle winst voor Deliveroo', typeerde PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk de strijd van de koerier indertijd. De rechter gaf Ferwerda echter geen gelijk.

ING waarschuwde eind vorig jaar dat werkplatformen (zoals Uber en Temper) ervoor kunnen zorgen dat het aantal zzp'ers nog verder zal stijgen. Ook mensen die nu nog als uitzendkracht werken of een tijdelijk contract hebben kunnen in de toekomst gedwongen worden 'ondernemer' te worden. De Tweede Kamer heeft de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd hier onderzoek naar te doen.