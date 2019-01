Benedenwoning in Rivierenbuurt onbewoonbaar na keukenbrand

In de Eemsstraat in de Rivierenbuurt is vanochtend een benedenwoning uitgebrand. De oorzaak was een brand in de keuken van de woning.

De brand vond plaats rond vijf uur vanochtend. De woning is onbewoonbaar geworden door de schade. Ook werden drie bovengelegen woningen ontruimd vanwege de rook.

De bewoner van de woning kon op tijd naar buiten komen. Wel wordt een van de twee katten die in het huis woonden vermist. De andere kat werd wel snel gevonden en is overgedragen aan de dierenambulance.