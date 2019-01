Verdachte schietpartij Krugerplein aangehouden

De politie heeft een 28-jarige man aangehouden in verband met een schietpartij op het Krugerplein. Op maandagavond 12 november raakte een man hierbij zwaargewond.

De verdachte werd aangehouden toen hij een horecagelegenheid binnen wilde gaan met een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Op het politiebureau bleek vervolgens dat het om dezelfde man ging die gezocht werd in verband met betrokkenheid bij het schietincident.

Lees ook: Politie onderzoekt mogelijke schietpartij Krugerplein

De schietpartij vond op 12 november rond 20.30 uur plaats. Het slachtoffer werd na de schietpartij niet op het Krugerplein gevonden, maar agenten troffen de 45-jarige man later aan bij de ingang van een ziekenhuis.

Lees ook: Slachtoffer schietpartij Krugerplein nog altijd niet aanspreekbaar

Het slachtoffer van de schietpartij raakte dusdanig gewond dat hij drie weken na het incident nog altijd niet aanspreekbaar was. De politie laat weten dat het slachtoffer er inmiddels beter aan toe is en weer aanspreekbaar is.